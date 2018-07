El Col·legi d'Advocats sol·licita que s'uneixin les investigacions de les cinc càrregues

El Col·legi d'Advocats de Manresa, que exerceix l'acusació particular contra les càrregues de l'1-O al Bages, ha demanat a la jutge que uneixi en una sola causa els cinc procediments d'instrucció que s'han seguit fins ara, de forma separada, per a cadascun dels col·legis on hi va haver violència policial (dos a Sant Joan, un a Fonollosa, un a Callús i un a Castellgalí). El motiu de la petició és que, arran de les declaracions dels guàrdies civils als jutjats, s'ha demostrat que, en els cinc llocs, «hi ha delictes connexos» que fa que es puguin investigar de forma conjunta. Una causa comuna, a més, pot donar més arguments a l'Audiència de Barcelona perquè decideixi portar les càrregues a judici.