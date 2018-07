La detinguda com a presumpta autora del crim de Castellbell ingressa a la presó

Els Mossos a l´habitatge on va tenir lloc el crim

Els Mossos a l´habitatge on va tenir lloc el crim Gemma Aleman/ACN

La veïna de Castellbell i el Vilar acusada de matar la seva sogra a ganivetades ha ingressat aquest dissabte a la presó, segons han confirmat fonts dels Mossos d´Esquadra a aquest diari.

La detinguda, Jamila D. A., de 49 anys i de nacionalitat francesa, ha estat traslladada aquest migdia, sobre les dues, als Jutjats de Manresa, on ha passat a disposició judicial. Segons les mateixes fonts, el jutge ha decretat presó preventiva per a l´arrestada per un presumpte delicte d´homicidi.

Els fets van tenir lloc dijous a primera hora de la tarda a l'interior d'una casa de planta baixa situada al carrer Camí del Puig de Castellbell. L'anciana i l'acusada feia pocs anys que residien en aquesta casa, juntament amb el fill de la víctima (i company sentimental de l'acusada).

La víctima, Maria Lizandra Jorba, va ser presumptament assassinada per la seva jove, de 49 anys, de diverses ganivetades. La presumpta autora dels fets va ser arrestada pels Mossos d´Esquadra poc després del fatal succés en un bar, ubicat a pocs metres de la llar de la víctima, i va confessar els fets.

La dona, que tenia problemes de drogaddicció, feia temps que tenia una mala relació amb la víctima, de 80 anys i de nacionalitat espanyola.