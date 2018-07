Un ferit lleu un accident a Ribera d'Urgellet

El conductor d´un vehicle ha resultat ferit lleu aquest dissabte en un accident que ha tingut lloc a les 10:53 en el punt quilomètric 233 de la N-260, al terme de Ribera d´Urgellet. Segons el Servei Català de Trànsit, el cotxe ha sortit de la via per causes que es desconeixent i l´ocupant del vehicle ha hagut de ser traslladat a l´Hospital de la Seu d´Urgell per les ferides. Fins al punt de l´accident s´hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers.