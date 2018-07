Una baralla després de l'eliminació d'Espanya del Mundial acaba amb un detingut

Els Mossos d'Esquadra van arrestar aquest diumenge l'encarregat d'un bar a Martorell per una baralla després de l'eliminació d'Espanya al Mundial de futbol, en la qual van acabar participant una desena de persones, segons ha informat el cos policial a Europa Press.

Un dels clients del bar es va alterar per l'eliminació de la selecció espanyola i, en acabar el partit disputat contra Rússia, va llançar un got a terra. Aquest fet va generar un enfrontament entre el client i el responsable del bar, situat a una plaça de la zona nova de Martorell, i aquest últim va treure un ganivet llarg similar a un matxet per amenaçar-lo.

Els agents van arrestar el titular del bar per amenaces i lesions, i està previst que aquest dimarts passi a la disposició d'un jutge de guàrdia de Martorell.

Arran de la baralla, una persona va resultar ferida per cops, segons la policia catalana.