Denuncien la presència de grups «neonazis» rere els atacs a llaços grocs al Bages

La plataforma Unitat contra el Feixisme i el Racisme al Bages (UCFR) ha denunciat en un comunicat la presència de «grups neonazis» rere els atacs que es cometen a la comarca contra símbols independentistes o els que demanen la llibertat dels presos. L'entitat assegura que es tracta dels mateixos individus que, en el passat, «havien protagonitzat atacs contra població migrada».

A banda de denunciar els episodis violents ja coneguts de Sant Maria d'Oló, d'Artés o del Pont de Vilomara, UCFR denuncia també que, en les darreres setmanes, aquests mateixos grupuscles «han retirat pancartes per la llibertat dels presos polítics o relacionades amb l'independentisme de domicilis particulars d'Avinyó, Santpedor i Balsareny».

A Balsareny, precisament, afegeix el comunicat d'UCFR, «coneguts ultres de la població van protagonitzar accions despectives i intimidatòries, com ara escopinades», uns fets pels quals la víctima ja ha presentat denúncia.

La plataforma antifeixista remarca que aquestes agressions «representen un atac a la llibertat d'expressió i a la llibertat d'opinió i de pensament, al mateix temps que fan palès el nul respecte d'aquests grups per la democràcia». Com a exemple, posa un vídeo penjat a la xarxa per un d'aquests grups (autoanomenat GDR Bages), on es veu «una ràfega de trets contra una pancarta on s'hi podia llegir 'Democràcia'».

En el cas de les agressions ocorregudes al Bages, UCFR indica que «es pot estar en contra de la independència de Catalunya, però des del respecte i de forma no violenta». Per aquest motiu, l'entitat fa una crida «a treballar per la convivència».