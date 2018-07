Detingut a Manresa per intentar agredir agents amb una ampolla

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns a la tarda a Manresa un home que estava causant aldarulls i que va intentar agredir els agents amb una ampolla, segons van explicar fonts policials.

Els fets van tenir lloc a les 7 de la tarda a l'avinguda Tudela, a prop de la plaça de Catalunya. Un home en estat d'embriaguesa increpava diversos vianants, motiu pel qual els Mossos i la Policia Local van ser requerits a l'indret.

L'home, però, davant la presència policial, va incrementar la seva actitud agressiva i, segons les mateixes fonts, va intentar agredir els agents amb una ampolla que portava a la mà.

Per aquest motiu, va ser detingut per desordres públics i per atemptat a l'autoritat.