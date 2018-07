Dos trasters de Callús, clausurats també pel BBVA de forma errònia

A Callús, s'ha donat una situació similar a la del pis de la carretera de Vic de Manresa, però en aquest cas, per un error directe del BBVA.

L'entitat bancària tenia el permís per clausurar dos trasters d'una promoció de pisos de la població callussenca, però els treballadors es van equivocar, i van canviar el pany de dos trasters que no tocava. Els seus dos propietaris van advertir els fets aquest dissabte, i fins aquest dilluns no es van poder posar en contacte amb el BBVA, que es va comprometre a resoldre avui l'error.

«Hem estat tres dies sense poder entrar al nostre propi traster, on teníem les coses per anar a la platja, per exemple», lamenta a aquest diari una de les veïnes afectades.