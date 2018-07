Un grup d'ultres agredeix un independentista a l'accés a Lledoners

Un independentista ha resultat ferit aquest dimarts a la nit a Sant Joan de Vilatorrada després de rebre un cop a la cara propinat per ultres espanyolistes que volien retirar llaços grocs, que hores abans havien estat penjats als accessos al centre penitenciari de Lledoners.

Segons han explicat testimonis dels fets a Regió7, el ferit, veí de Manresa, participava en un sopar convocat, a través de Telegram, davant del centre penitenciari, on aquest dimecres han d'arribar Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

El grup que estava sopant just davant de la presó, ha estat alertat que hi havia ultres que despenjaven llaços a la carretera d´accés a la presó. Aleshores s'ha dirigit cap a la rotonda que hi dona accés des de la carretera. Segons testimonis consultats per Regió7, el ferit ha tret el mòbil per gravar l'acció, cosa que no ha agradat als que estaven retirant els llaços grocs i ha rebut un cop a la cara, que, segons alguns testimonis, ha estat una puntada de peu, cosa que li ha provocat una ferida sagnant. Com a conseqüència del cop, Sebarroja ha hagutde ser atès per una ambulància del SEM i ha estat traslladat a l'hospital.

Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra han identificat tres dels presumptes agressors però no han practicat cap detenció. Posteriorment, la policia ha tallat els accessos a la presó i ha obligat a retirar els cotxes que hi havia aparcats i han fet marxar els concentrats.