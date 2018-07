Jutgen avui tres acusats d'una pallissa greu a Manresa

L'Audiència de Barcelona jutja avui tres acusats d'apallissar greument un home a Manresa, i de causar-li una ferida a l'orella amb una mossegada. Un dels processats, a més, serà jutjat per amenaçar la germana de la víctima.

El judici s'havia assenyalat inicialment per al 20 de febrer passat, però finalment la data s'ha fixat per a avui, dimarts. La fiscalia demana penes d'entre sis i vuit anys de presó per a cadascun dels acusats.

Els fets van tenir lloc la nit de Reis del 2016, a la plaça Porxada de Manresa. Els acusats van posar-se a insultar una noia i, a continuació, van agredir el sue germà, tot donant-li cops de puny i puntades de peu al cap. A més, un d'ells li va mossegar l'orella. Com a seqüela, ha perdut una part del pavelló auricular de l'orella.