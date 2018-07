Un jutjat de Manresa ordena per error precintar un pis habitat creient que estava buit

El Jutjat de Primera Instància 8 de Manresa va autoritzar la setmana passada al BBVA prendre possessió de tres habitatges que es pensava que estaven desocupats, quan, en realitat, en un d'ells, hi vivien una dona i el seu fill, amb un contracte signat amb els antics propietaris del pis. Els afectats, en arribar a casa, es van trobar el pany canviat, de manera que no podien entrar a l'habitatge. Gràcies a la mediació dels Mossos, que van obligar els treballadors del BBVA a entregar-los la clau, van poder acabar entrant al pis.

Els fets, segons han explicat les víctimes a Regió7 i han confirmat fonts del TSJC, del BBVA i dels Mossos, van tenir lloc dilluns de la setmana passada, a l'edifici situat al número 169 de la carretera de Vic, a Manresa. Es tracta d'un bloc de vuit habitatges que havien estat propietat d'una empresa constructora. Cinc dels pisos van ser comprats per famílies, i els altres tres van ser destinats a lloguer.

Fa un temps, l'empresa propietària dels tres habitatges va desaparèixer, de forma que els tres pisos van acabar en mans del BBVA. «L'assistenta social ens va dir que no féssim cap moviment, i que esperéssim que el banc es posés en contacte amb nosaltres, per negociar les noves condicions amb ells», explica la dona afectada, que prefereix mantenir l'anonimat. Des de la fuga de l'empresari, diu que no han pagat el lloguer.

Però dilluns de la setmana passada, al matí, el BBVA i el Jutjat de Primera Instància 8 de Manresa van tirar pel dret. Després d'haver rebut l'autorització judicial, treballadors d'una empresa subcontractada pel BBVA, acompanyats d'un funcionari judicial, es van dirigir a l'immoble, i van canviar els panys dels dos pisos deshabitats i també del que estava ocupat.

«Ni jo ni el meu fill no érem a casa. Però, a la força, van haver de veure que, en aquell pis, hi residien persones», lamenta la dona a aquest diari. A primera hora de la tarda, els treballadors van tornar a l'immoble, per canviar les portes dels tres pisos. En aquell moment, va arribar el fill, va descobrir que el pany estava canviat i va comprovar que els empleats també pretenien canviar la porta. «El meu fill em va trucar i jo hi vaig anar de seguida. Però els treballadors no volien entrar en raó: ens deien que tenien una ordre judicial per canviar la porta d'aquell pis», explica la veïna afectada.

Per aquest motiu, van trucar als Mossos. Els agents van constatar que tots dos eren els inquilins del pis, i que hi tenien les pertinences. Segons expliquen els Mossos, els agents van mediar entre les dues parts, fins a aconseguir que els treballadors no canviessin la porta i entreguessin als afectats les claus del nou pany. La dona es va comprometre a anar al jutjat.

I així ho va fer. L'endemà al matí, la dona va aportar el contracte de lloguer signat amb l'anterior empresa, i els funcionaris judicials es van adonar de l'error. Fonts del TSJC diuen que ni el banc ni ningú no havia comunicat al jutjat que un dels tres pisos estava habitat. Aquell mateix dia, el jutjat va anul·lar l'ordre que afectava el pis habitat, de manera que ara el BBVA haurà d'iniciar un nou procés d'execució hipotecària, contra aquest pis en qüestió.

Fonts del BBVA han confirmat els fets, han assegurat que també desconeixien que l'habitatge estava ocupat i han afegit que, a partir d'ara, es prendrà «la millor solució possible» per als afectats.