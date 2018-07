L'elecció de Lledoners ha estat dels mateixos presos, segons la consellera

La consellera de Justícia de la Generalitat, Ester Capella, ha explicat que els propis presos independentistes han demanat poder anar a la presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada, segons ha afirmat en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Capella ha assegurat que l'elecció de Lledoners respon a "una tria personal" i a la validació posterior feta per Justícia.

Preguntada explícitament per si l'elecció del centre bagenc havia estat feta per cadascun dels presos, la consellera ha manifestat el següent: "Sí, perquè cadascú per la seva banda, ha anat preguntant. Alguns interns els han dit 'aquí no, allà sí'...".

Segons ella, doncs, els propis presos han tingut en compte l'opinió d'altres reclusos d'Estremera i el fet que puguin compartir cel·la o mòdul amb els seus companys polítics.

Després de rebre la petició dels persos, el departament de Justícia va estudiar-la i la va autoritzar. "Veurem si poden estar tots al mateix mòdul, en funció de la seva tria i la seva voluntat", ha afegit la consellera.

En la mateixa entrevista, Capella no ha aclarit si els altres tres presos independentistes que estan pendents de trasllat, Joaquim Forn, Jordi Turull i Josep Rull, també han triat la mateixa presó bagenca, tot i que ha deixat oberta aquesta possibilitat.

La consellera ha assenyalat que, a Estremera, els presos estaven en mòduls de respecte i a Lledoners en mòduls "de participació i convivència" en els quals els presos poden triar les activitats que volen dur a terme. "Hem de buscar les condicions millors, en el sentit que no perdin la seva situació", ha assenyalat la consellera.

Ha negat que puguin tenir un tracte a favor i ha apuntat que mai li han demanat condicions especials en les visites que els ha fet a la presó, on acudia setmanalment quan era diputada d'ERC al Congrés.