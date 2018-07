L'entorn de la presó de Lledoners es lleva tenyit de groc

La presó bagenca de Lledoners, on seran traslladats en les properes hores els líders independentistes empresonats, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Raül Romeva, s'ha llevat tenyida de color groc per reclamar la seva llibertat. Hi ha llaços i pintades des de la sortida de la c-55 fins a tocar les portes d'entrada al centre.

Una cinquantena de membres del CDR Manresa es van citar ahir a la nit en una «convocatòria d'urgència» per «engroguir els voltants dels Lledoners». Als volts de la mitjanit, van sortir del Carrer Martí Pol de Manresa i carregats de pintura, llaços i esprais van arribar a la rotonda d'accés al centre, a la localitat de Sant Joan de Vilatorrada. Un cop allí, es van organitzar per pintar la carretera, enganxar llaços a les tanques i penjar pancartes reivindicatives.



«Presos polítics a cada metre»



El resultat ha estat un entorn tenyit completament de groc, amb la frase «llibertat presos polítics» present en cada metre de l'entrada de la presó. Aquest dijous, ja des de primera hora, una dotzena de mitjans de comunicació feien guàrdia esperant el trasllat dels presos. El Ministeri de l'Interior va informar que Junqueras, Sánchez, Cuixart i Romeva ingressaran previsiblement entre dimecres i dijous al centre penitenciari bagenc (Forcadell i Bassa ho faran a Figueres).

En total, la presó de Lledoners té una capacitat de 929 places, per la qual cosa actualment està al 73,6% de la seva capacitat. Fonts de Justícia asseguren que el trasllat a Lledoners es fa perquè és el que s'ha considerat «més adient»