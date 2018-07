Rull, Turull i Forn també aniran a la presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada

Els exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull també seran traslladats a la presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada, al Bages, segons han informat fonts d'Institucions Penitenciàries. Es tracta de la mateixa presó on és previst que arribin, entre demà i dijous, els altres presos homes, Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i Raul Romeva.

En una interlocutòria feta pública avui, el jutge del Suprem, Pablo Llarena, ha explicat que Turull, Rull i Forn "han sol·licitat el seu trasllat" a la presó bagenca de Lledoners. El jutge instructor, en la mateixa resolució, ja ha donat el vistiplau aquest dimarts al trasllat de tots tres a Catalunya.

A la resolució, el jutge assegura que no veu cap "raó processal" per oposar-se al trasllat, però recorda –com va fer la setmana passada en la resta de casos- que la decisió està en mans d'Institucions Penitenciàries. El magistrat respon d'aquesta manera l'escrit que li ha fet arribar Institucions Penitenciàries a través del director del centre d'Estremera que proposa el trasllat per "raons de vinculació familiar".

El vist i plau de Llarena és un pas més dins del protocol establert en aquest tipus de casos on a més de la petició de les defenses cal un informe positiu per part d'Institucions Penitenciàries. Un cop obtinguda la resposta del jutge, com en els casos de Junqueras, Romeva, Sànchez, Cuixart, Bassa i Forcadell, la Junta d'Avaluació d'Estremera estudiarà i aprovarà el trasllat als centres penitenciaris catalans.

La comunicació implica que el magistrat no preveu dur a terme noves diligències que requereixin la presència de Forn, Rull i Turull, que té en aquests moments en situació de presó provisional. Tot plegat té lloc en paral·lel a l'inici del trasllat dels sis primers presos independentistes a presons catalanes, que està en marxa i s'allargarà fins dimecres, en el cas de Forcadell i Bassa, i dijous en el cas de Cuixart, Sànchez, Romeva i Junqueras.

Dimecres de la Setmana passada la Sala d'Apel·lacions del Tribunal Suprem va confirmar la interlocutòria de processament dels 25 investigats en aquesta causa per delictes de rebel·lió, desobediència i malversació. El magistrat conclou, com en casos anteriors, que "no existeix cap raó processal que condueixi a la custòdia dels processats en cap centre penitenciari concret", tot i que insisteix que el trasllat és cosa de la Secretaria General d'Institucions Penitenciàries".