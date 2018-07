Un ferit en un accident de trànsit a la C-55, a Callús

La carretera C-55 ha registrat retencions de fins a dos quilòmetres aquest dimarts al matí a causa d'un accident que s'ha produït a l'altura de Callús, en direcció a Manresa, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.



El Servei Català de Trànsit ha confirmat que durant més de una hora i mitja s'ha donat pas alternatiu als vehicles. En l'accident ha resultat ferit menys greu un dels ocupants del cotxe, que ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. L'altre ocupant del vehicle ha resultat il·lès.



El sinistre ha tingut lloc a tres quarts de nou d'aquest dimarts al matí al quilòmetre 43 de la C-55, a Callús, quan el vehicle ha sortit de la via per causes que encara es desconeixen. S'han desplaçat fins al lloc de l'accident tres ambulàncies i una patrulla dels Mossos.





??Se circula amb pas alternatiu a la C-55 a #Callús, #Bages a causa d'un accident amb 1 vehicle implicat. Hi ha cues d'uns 2 km pic.twitter.com/Dz9fjZGKWb „ Trànsit (@transit) 3 de juliol de 2018