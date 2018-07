El centre bagenc ubicarà els presos independentistes al mateix mòdul

La direcció de Lledoners ha decidit ubicar en un mateix mòdul els set presos independentistes, de manera que estaran junts, amb uns 80 interns més, segons van explicar ahir fonts penitenciàries a Regió7. Es tracta del mòdul residencial número 2, considerat un dels més tranquils de la presó bagenca, ja que no acull condemnats per delictes violents o amb addiccions, sinó que està reservat als condemnats per delictes de curta durada o per casos econòmics. També hi resideixen els presos en tercer grau que estan a punt de sortir en llibertat.

Els quatre primers presos independentistes, Oriol Junqueras, Raul Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, hi arribaran avui, mentre que els altres tres, Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn, és previst que ho facin abans d'acabar la setmana.