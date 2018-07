Un grup d'ultres agredeix un independentista a l'accés a Lledoners

Un independentista va resultar ferit anit a Sant Joan de Vilatorrada després de rebre un cop a la cara propinat per manifestants espanyolistes que volien retirar llaços grocs que hores abans havien estat penjats als accessos al centre penitenciari de Lledoners.

Segons van explicar testimonis dels fets a Regió7, el ferit seria J. S., veí de Manresa, que participava en un sopar que s'havia convocat, a través de Telegram, davant del centre penitenciari, on avui han d'arribar Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

El grup que estava sopant just davant de la presó, alertat que hi havia ultres que despenjaven llaços a la carretera d'accés a la presó, es va dirigir cap a la rotonda que hi dona accés des de la carretera. Aleshores, sempre segons testimonis consultats per Regió7, el ferit va treure el mòbil per gravar l'acció, cosa que no va agradar als que intentaven retirar els llaços grocs i va rebre un cop a la cara, que, segons alguns testimonis, va ser una puntada de peu, que li va provocar una ferida que sagnava. Com a conseqüència del cop, el ferit va haver de ser atès per una ambulància del SEM i va ser traslladat a l'hospital.

Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra van identificar tres membres del grup del presumpte agressor però no van practicar cap detenció. Anit, a l'hora de tancar aquesta edició, la policia havia tallat els accessos a la presó i van obligar a retirar els cotxes que hi havia aparcats i van fer marxar els concentrats.



Els voltants de la presó, de groc



De fet, ahir, la presó de Lledoners es va despertar ahir al matí amb tot l'entorn tenyit de color groc, en solidaritat amb els presos independentistes, que hi han d'arribar en les properes hores. Hi ha llaços grocs i pintades des de la sortida de la C-55 fins a tocar a les portes d'entrada al centre.

Una cinquantena de membres dels CDR del Bages es van citar durant la nit de dilluns a dimarts per «engroguir els voltants dels Lledoners». Hi van arribar carregats de pintura, llaços grocs i esprais. Un cop a la rotonda d'accés a Lledoners, es van organitzar per pintar la carretera, enganxar llaços a les tanques (fins i tot als camps de blat) i penjar pancartes reivindicatives. El resultat és un entorn tenyit totalment de groc, amb la frase «llibertat presos polítics» present en cada metre de la carretera d'entrada a la presó.