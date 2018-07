Moncloa nega que hi hagi cap tracte de favor als presos independentistes

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, Josep Borrell, considera que l'acostament dels presos independentistes a Catalunya pot afavorir el diàleg amb el Govern, encara que va subratllar que aquesta mesura està prevista en el reglament penitenciari i que no és «cap tracte de favor». Borrell va fer aquestes declaracions a preguntes dels periodistes abans de participar en un diàleg amb l'exprimer ministre de França Manuel Valls en un curs de la Universitat Internacional Menéndez Pelayo, amb el títol «Anatomia del procés. Claus de la crisi política espanyola més gran».

«És una mesura conseqüent amb la normativa en vigor i, si pot contribuir a distendre la situació i a afavorir el diàleg, doncs beneïda sigui», va assegurar Borrell.

El ministre va destacar que la tendència de l'oposició, que veu en aquest acostament un «pagament» als independentistes pel seu vot a favor en la moció de censura contra l'expresident Mariano Rajoy, és de «buscar-li les voltes i els peròs a les coses», però ha recalcat que el Govern «no té hipoteques». Segons la seva opinió, l'Executiu «no li deu res a ningú» i va arribar al poder a través dels processos constitucionals, ja que «qui va votar contra Rajoy» ho va fer «perquè va voler». «Aquest Govern no té lletres per pagar, però sí reglaments que ha d'aplicar, i si hi ha un reglament que permet una determinada mesura i l'administració penitenciària creu que és oportú aplicar-la, doncs ho fa, i això no implica que s'estigui pagant res a ningú», va sentenciar.