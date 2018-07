Ple focus mediàtic a Lledoners la jornada en què arriben els presos al Bages

La presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, es convertirà avui en el centre de l'atenció mediàtica de mitjans de comunicació de tot Catalunya i de la resta de l'Estat, amb motiu de l'arribada dels quatre primers presos independentistes, Oriol Junqueras, Raul Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.

Aquest dimecres al matí set mitjans de comunicació estaven ja a les portes del centre penitenciari del Bages a l'espera de poder informar dels fets que tinguin lloc al llarg de la jornada. Durant el dia d'ahir, ja van passar per l'exterior del centre nombrosos periodistes, fotògrafs i càmeres. Les televisions, tant catalanes com espanyoles, van oferir ahir nombroses connexions en directe. Avui, l'expectació mediàtica serà encara més gran.

A primera hora, però, una patrulla dels Mossos d'Esquadra s'ha situat a la rotonda d'accés a la presó de Lledoners per restringir l'accés al centre, després dels incidents que han tingut lloc aquesta matinada, quan un grup d'ultres ha agredit un independentista que els gravava mentre intentaven retirar llaços grocs a la carretera. Els agents s'han retirat al voltant de les set del matí i a hores d'ara ja no hi ha cap limitació als accessos de la presó bagenca.