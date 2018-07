La presó de Lledoners també acollirà els exconsellers Rull, Turull i Forn

La presó Lledoners, de Sant Joan de Vilatorrada, reclourà també en els propers dies els exconsellers de Presidència, Jordi Turull, Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, i Interior, Joaquim Forn, segons van confirmar ahir fonts penintenciàries. Els tres exconsellers estaran al mateix centre penitenciari que Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Raül Romeva i Jordi Cuixart, el trasllat dels quals es va iniciar ahir al matí i estava previst que passessin la nit a presó de Zuera, a Saragossa, abans d'arribar avui a Lledoners.

D'aquesta forma, la presó de Lledoners albergarà els set presos homes, mentre que les dues dones -l'exconsellera Dolors Bassa i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell- seran destinades a la presó Puig de les Basses, de Figueres.

Institucions Penitenciàries, que depèn del Ministeri d'Interior, va notificar ahir al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya la seva intenció de traslladar Turull, Rull i Forn les pròximes hores, després que el jutge del Tribunal Suprem i instructor de la causa contra l'indepdentisme Pablo Llarena manifestés ahir que no té objeccions als desplaçaments. En una interlocutòria, el jutge assegura que no veu cap «raó processal» per oposar-se al trasllat, però recorda –com va fer la setmana passada en la resta de casos- que la decisió està en mans d'Institucions Penitenciàries.

Fonts penitenciàries van apuntar a Efe que els tres polítics presos l'acostament dels quals a Catalunya es va autoritzar ahir no serien traslladats de forma imminent, en principi, i que s'esperaria que es formalitzin els tràmits per al canvi de centre penitenciari.

D'aquesta forma, els reclusos independentistes podran compartir el mateix centre penitenciari per primera vegada, atès que fins ara estaven repartits entre les presons madrilenyes d'Estremera i Soto del Real, mentre que les dues dones -l'exconsellera de Treball de la Generalitat Dolors Bassa i l'expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell- segueixen internades a Alcalá de Henares. La presó Puig de les Basses de Figueres, que albergarà Bassa i Forcadell, reclou actualment un total de 35 internes.

El viatge cap a Catalunya

L'autobús de la Guàrdia Civil que ahir traslladava els presos independentistes cap a Catalunya va arribar a la presó de Zuera, a tres quarts de tres del migdia enmig de l'expectació mediàtica. Estava previst que Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart dormissin aquesta passada nit en aquest centre penitenciari i l'abandonessin avui a primera hora del matí en direcció a Catalunya. Estava previst també que primer els traslladessin a Brians II, a Sant Esteve Sesrovires, on es farà el canvi de custòdia amb els Mossos d'Esquadra i està previst que avui mateix ja dormin a la presó de Lledoners, al Bages.

Pel que fa a Carme Forcadell i Dolors Bassa, Institucions Penitenciàries de l'Estat explica que sortiran avui de Madrid. En el seu cas no dormiran a Saragossa, només hi faran una parada tècnica, i avui mateix arribaran a la presó de Puig de les Basses, a Figueres.

L'autobús de la Guàrdia Civil que trasllada els presos indepdentistes va entrar a la presó de Saragossa, al cap d'uns minuts va sortir i va quedar estacionat dins del recinte del centre penitenciari.

En canvi, es preveu un trasllat directe per a Forcadell i Bassa, que avui encara passaran la nit a Madrid i es preveu que demà dimecres arribin a Figueres, on ingressaran a la presó de destí. En aquest cas, el vehicle que les transportarà farà una aturada tècnica a la presó de Zuera, on hi baixarà una presa, i després reprendran la marxa cap a Catalunya.

Jordi Turull, Jordi Rull i Joaquim Forn encara hauran d'esperar una mica per ser traslladats a Catalunya.