Els set presos independentistes tindran cel·les individuals al mòdul número 2 de Lledoners

Els set presos independentistes que estaran a Lledoners tindran cel·les individuals. Així ho han explicat aquest dimecres fonts del departament de Justícia, que han confirmat que aniran junts al mòdul número 2, tal i com ja va avançar l'edició digital de Regió7 dimarts a la tarda. D'aquesta manera, podran compartir el mateix edifici residencial, on conviuran amb una vuitantena d'interns més.

Es tracta d'un mòdul considerat con dels més tranquils de la presó bagenca, ja que no acull condemnats per delictes violents o amb addiccions, sinó que està reservat per als condemnats per delictes de curta durada o per casos econòmics. També hi resideixen els presos en tercer grau que estan a punt de sortir en llibertat.

Fonts de Justícia també han confirmat que, d'aquí a uns dies, es preveu rebaixar la xifra de presos d'aquest mòdul fins als 80. Actualment, n'hi havia 93. Amb l'arribada avui de Junqueras, Cuixart, Sànchez i Romeva, en seran 97. Quan d'aquí a uns dies s'hi destinin la resta de polítics empresonats (Forn, Rull i Turull), la xifra arribarà al centenar, però, a partir d'aleshores, s'anirà reduint paulatinament.

Les mateixes fonts han negat que el fet que puguin tenir cel·les individuals i han assenyalat que és la mateixa situació amb què es trobaven molts d'ells a les presons madrilenyes. A més, la baixa ocupació de Lledoners (té un 27% de places lliures) permet que molts altres presos també tinguin cel·les per a ells sols.

Un cop estiguin introduïts a la vida penitenciària, podrien formar part de la comissió de presos del mòdul número 2. Lledoners és l'únic centre de tot Catalunya on tots els mòduls funiconen amb un sistema de participació i convivència.