Detingut l'ultra que va agredir un membre del CDR a l'accés de Lledoners

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous l'ultra que va agredir físicament un membre del CDR a l'accés de Lledoners, dimarts a la nit. Es tracta de Tony Noguera Martínez, l'home que va ser gravat per la pròpia víctima donant-li una puntada de peu. El detingut, segons ha informat el cos policial en un comunicat, és un home de 47 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Sant Joan de Vilatorrada. Està detingut per un delicte de lesions, un delicte d'odi i discriminació i un delicte de desordres públics.

Els fets, segons recorden els Mossos en el comunicat, van tenir lloc dimarts a les 22:30 hores quan una patrulla, que es trobava fen tasques de seguretat ciutadana, va ser alertada per uns ciutadans que es trobaven a la rotonda de la sortida del Centre Penitenciari Lledoners de la carretera C-55 punt quilomètric 37 de Sant Joan de Vilatorrada.

En apropar-se al lloc, els agents van comprovar que hi havia un home amb sang a la boca. I que, segons testimonis, havia estat agredit per un grup de persones que estaven arrencant llaços grocs i esborrant els pintats a la via pública.

Els agents van sol·licitar immediatament una ambulància dels Sistemes d´Emergències Mèdiques (SEM) per tal que atenguessin a la víctima, la qual finalment va ser traslladada a l´Hospital General de Manresa.

Davant d'aquests fets, es va identificar les persones que es trobaven al lloc i es van iniciar les diligències corresponents per tal de determinar els fets ocorreguts, a l´espera de la denúncia de la víctima per poder determinar l'abast de les lesions.

L'endemà, un cop recollida la denúncia de la víctima mentre es trobava a l'hospital i també escoltats en declaració diferents testimonis, els mossos van poder identificar un dels agressors. Després de diversos intents, finalment ha estat detingut avui al migdia a la comarca del Bages.

La investigació continua oberta i no es descarten més actuacions.



L'advocat de la víctima no descarta el delicte de grup criminal



L'advocat del membre del CDR de Manresa que va resultar agredit per espanyolistes a prop de Lledoners estudia denunciar els autors dels fets pels delictes d'odi i de pertinença de grup criminal, a més a més d'un delicte de lesions.

Així ho ha explicat aquest dijous al matí l'advocat de la víctima a Regió7. El delicte d'odi es justificaria per la motivació ideològica de l'agressió, i el de pertinença a banda criminal seria perquè van actuar en grup i perquè ja fa temps que actuen de forma organitzada, segons ha explicat.

De totes maneres, els delictes que s'imputin s'acabaran decidint en el moment de la presentació de la denúncia davant dels Mossos, que es farà o bé en les properes hores o bé aquest divendres. I és que, segons ha explicat l'advocat, el ferit, que va sortir ahir de l'hospital, està recuperant-se actualment de les lesions a casa, i necessita tranquilitat. L'home va quedar afectat psicològicament per l'agressió.

Mentrestant, els Mossos continuen la investigació dels fets, prenent declaració als testimonis. El mateix dimecres, ja van acudir a l'hospital per prendre declaració a la víctima. Els metges li van fer diverses proves, ja que orinava sang, i li van donar l'alta dimecres a la tarda.

Inicialment, els Mossos van identificar al mateix lloc dels fets els tres presumptes autors, un dels quals és l'home que apareix en el vídeo cometent els fets, detingut avui, i l'altre és Jaime Izern, conegut ultra del Bages

La víctima va ser agredida quan els ultres estaven eliminant llaços grocs a l'accés de Lledoners (presó on el dia següent arribarien els presos independentistes). L'afectat gravava els espanyolistes cometent els fets, mGoment en què va ser agredit. L'home va patir un tall al llavi i nombroses contusions per tot el cos. Segons els testimonis, els ultres li van tirar aiguarràs a la cara.