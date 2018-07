Junqueras, Romeva i els Jordis han passat la primera nit a Lledoners

L'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras; l'exconseller Raül Romeva i els dos líders de les principals associacions sobiranistes, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, ja han dormit aquesta nit passada a la presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada. Hi van arribar ahir al migdia, poques hores després d'haver entrat a Catalunya, procedents de presons de Madrid.

En els propers dies, és previst que ingressin també a Lledoners els altres tres polítics empresonats pel jutge Llarena, és a dir, els exconsellers Josep Rull, Jordi Turull i Joaquim Forn. Tots set compartiran el mateix mòdul, el número 2, juntament amb una norantena d'interns més, qualificats com a no conflictius. Pel que fa a les dues polítiques preses, Carme Forcadell i Dolors Bassa, ja van arribar ahir a la presó Puig de les Basses, a Figueres.

Junqueras, Romeva, Sànchez i Cuixart van arribar a Lledoners quan faltaven tres minuts per a 2/4 de 2 del migdia, després d'haver completat tot el trajecte des de Madrid, que havien iniciat dimarts. Al matí, havien sortit de la presó de Zuera, a Saragossa, a l'interior de vehicles de la Guàrdia Civil, que els va traslladar fins al centre de Brians 2 de Sant Esteve Sesrovires, després de fer una parada tècnica a Lleida.

A Brians, els quatre presos van ser traspassats als Mossos d'Esquadra, que, al cap de ben poca estona, van iniciar el seu trasllat fins a la presó del Bages. Els CDR havien convocat una manifestació per donar-los la benvinguda a Lledoners a les 2 del migdia, però els presos van arribar mitja hora abans, quan a l'exterior només hi havia una trentena d'independentistes donant-los suport.

Davant del centre bagenc també hi havia un gran desplegament de Mossos, que van fer un cordó de seguretat per protegir l'entrada dels vehicles. També hi havia esperant els presos una alta presència de mitjans de comunicació.

Pocs minuts abans de 2/4 de 2 arribaven a Lledoners quatre vehicles dels Mossos. Dos cotxes patrulla encapçalaven i tancaven la comitiva. Entremig, hi anaven dues furgonetes no logotipades (una de blanca i una de vermella), a l'interior de les quals hi viatjaven els quatre presos independentistes, dos a cada vehicle. En ben pocs segons, els quatre vehicles van desaparèixer a l'interior del centre penitenciari.

Començava d'aquesta manera l'estada dels presos independentistes a Lledoners, que és el centre penitenciari català elegit per ells mateixos i per Justícia un cop han obtingut l'autorització del jutge Llarena per ser traslladats a Catalunya. Tots ells estan en situació preventiva, en espera d'un judici on són acusats de suposada rebel·lió.