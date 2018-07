L'agressor d'un independentista a Lledoners està imputat també per violència masclista

L'home detingut per haver agredit un independentista a l'accés de Lledoners ja estava imputat judicialment per un altre cas, concretament per violència masclista. L'acusat, Tony Noguera Martínez, va ser denunciat per la seva exparella fa quatre mesos per haver-la amenaçat i insultat davant de testimonis, a Manresa.

Els fets, segons ha pogut saber Regió7, van tenir lloc el mes de març. La víctima va denunciar als Mossos d'Esquadra que havia rebut insults i amenaces verbals per part de l'acusat, a prop d'una escola de Manresa, davant testimonis. "Ploraràs llàgrimes de sang", li va arribar a dir, segons la denúncia. No era el primer cop, segons va manifestar, que era víctima d'una situació semblant.

Els Mossos van traspassar el cas al Jutjat de Violència Domèstica de Manresa, que va notificar a Noguera la seva qualitat d'investigat, per un delicte de violència domèstica. L'home continua actualment imputat, a l'espera del judici.

Aquest dijous, els Mossos l'han detingut pels delictes d'odi, lesions i desodres públics, com a autor de l'agressió espanyolista contra un membre del CDR, que l'estava gravant mentre retirava llaços grocs de la rotonda d'accés a Lledoners, dimarts passat a la nit.