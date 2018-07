Partits i entitats bagencs troben «irrellevant» que Lledoners hagi estat la presó escollida

Per als partits dels presos independentistes, entitats sobiranistes com Òmnium i el mateix Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, al terme municipal del qual hi ha ubicat el centre penitenciari, el fet que Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Raül Romeva (en espera de Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn) hagin estat traslladats a la presó de Lledoners és una dada «irrellevant». Tots coincideixen que el lloc on haurien de ser els líders independentistes és «a casa seva», alliberats d´una condició que consideren «injusta».

El republicà Lluís Oliveras assegurava que, el fet que hagin estat traslladats al Bages, «no és res que ens vingui de gust, perquè els continuem tenint empresonats». Per a Oliveras, es tracta, per tant, d´un «segrest d´estat: fan veure que han cedit en alguna cosa, però en realitat l´únic que fan és aplicar la llei». Per a Oliveras, «no és significatiu» que la presó escollida per la Generalitat per ubicar-hi els líders independentistes sigui Lledoners. Ara bé, «la proximitat ens pot ajudar a fer gestions», diu Oliveras. En definitiva, diu el republicà, «el que ens genera això és tristesa i preocupació de tenir-los a prop i no poder-hi fer res».

Gil Ariso, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, coincideix que «tenir-los al Bages però en una presó no és el que voldríem. On haurien de ser és a casa, per justícia i per coherència». Amb tot, Ariso assenyala que el trasllat a Catalunya «facilita les coses a les famílies, tot i que això no ha de ser entès com una victòria». Ariso creu que per al poble l´ingrés dels presos a Lledoners «és un sobrevingut que pot suposar un enrenou per més presència de gent i de trànsit. Però el pairem bé», assegura.

L´alcalde de Sallent i president de l´Associació Catalana de Municipis, David Saldoni (PDeCAT), valora «positivament que les famílies no hagin de patir tant, però continuen a presó i això és una anomalia democràtica». Per a Saldoni, el fet que hagin estat traslladats a Lledoners, a prop de casa seva, «rebaixa l´acarnissament amb les famílies». Amb tot, Saldoni insisteix que els presos «continuaran pràcticament amb el mateix règim penitenciari que tenien fins ara. No hi haurà diferències». Sí que servirà la proximitat per «rebre més escalf, tot i que ja el noten amb les cartes que se´ls envien». També destaca el fet que, a Catalunya, «podran veure TV3».

Jordi Corrons, president d´Òmnium al territori, assenyala que «la injustícia continua existint» i que, per tant, que el trasllat hagi estat a Lledoners és «irrellevant, ja que podrien estar en qualsevol altra presó, que la seva condició seria la mateixa». Corrons reconeix que el trasllat a Catalunya «facilita les coses en l´àmbit familiar, però continua sent injust que siguin a la presó persones que no han comès cap delicte i no han estat jutjades». Per tant, per a Corrons, del trasllat al Bages «no se´n pot fer cap lectura positiva».