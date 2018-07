Treuen els llaços grocs de les portes de Lledoners

El centre de penitenciari de Lledoners ha despertat aquest dijous sense els llaços grocs i la pancarta a favor de la llibertat dels 'presos polítics'.

Les pintades a la calçada i alguna cinta enganxada als arbres són els únics símbols que queden. Durant les primeres hores d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart a la presó de Sant Joan de Vilatorrada, alguns curiosos s'han acostat fins als accessos del centre.

Els líders independentistes ja són al mòdul 2 de Lledoners on fins a la seva arribada hi havia 93 presos i on es preveu que hi vagin també, en els propers dies, Joaquim Forn, Jordi Rull i Jordi Turull.