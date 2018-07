La víctima de l'agressió ultra surt de l'hospital i denunciarà els fets als Mossos

El membre del CDR que va ser agredit dimarts a la nit per tres ultres espanyolistes a l'accés a Lledoners va ser donat d'alta ahir a la tarda de l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on havia ingressat la nit anterior. La víctima, que va rebre diverses contusions, ara presentarà denúncia als Mossos d'Esquadra i hi aportarà l'informe mèdic. El cos policial, que inicialment només va identificar els tres presumptes agressors, no descarta acabar detenint-los en funció de la gravetat de les lesions.

Entre els identificats pels Mossos per l'agressió, segons han explicat a Regió7 fonts coneixedores dels fets, hi ha el president de Democracia y Unidad Española (DUE) al Bages, Jaime Vizern, que és també un dels principals activistes dels autoanomenats GDR, els grups d'ultres espanyolistes que es dediquen a retirar llaços i símbols grocs d'arreu de la comarca, molts d'ells simpatitzants de formacions d'extrema dreta.

Un altre dels identificats pels Mossos, segons les mateixes fonts, és Tony Noguera Martínez, l'home que apareix en el vídeo de l'agressió que va enregistrar la mateixa víctima. En les imatges, es veu clarament com Noguera dóna una puntada de peu a l'afectat.

Els fets, tal com va explicar ahir aquest diari, van tenir lloc dimarts a les 10 de la nit, quan un grup de membres dels CDR del Bages que estaven concentrats davant de Lledoners (en espera que avui hi arribessin els líders independentistes) es van assabentar que una vintena d'ultres estaven arrencant llaços grocs a la rotonda d'accés a la presó. Un dels primers que hi va arribar va ser la víctima, que va treure el mòbil i es va posar a gravar com els individus estaven esborrant rastres de pintura groga.

En un moment determinat, en el vídeo s'observa com Noguera dona una puntada de peu a l'autor del vídeo, que, acte seguit, continua sent agredit per altres persones. L'afectat va resultar amb una ferida oberta al llavi i contusions per tot el cos. Els Mossos, personats al lloc dels fets, van identificar tres homes com a presumptes autors de l'agressió, entre els quals Tony Noguera i Jaime Vizern, que també apareix en el vídeo. Però no van fer cap detenció. La raó, segons els Mossos, és que, al lloc dels fets, van considerar les lesions com a lleus, a partir de les valoracions inicials del SEM.

Tot i així, asseguren els Mossos, la tipificació penal s'agreujarà si la denúncia que presenti la víctima determina lesions de més entitat. L'agredit va ser ingressat a Urgències de l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, s'hi va passar tota la nit i no en va poder sortir fins ahir a la tarda, segons van explicar amics de la víctima que l'acompanyen. Els metges van estar fent-li proves per determinar si havia tingut lesions internes.



Els acusats de l'agressió a l'accés a Lledoners estan vinculats amb altres ultres del Bages



L'agressió de dimarts a un independentista per part de tres ultres espanyolistes a l'accés a Lledoners és l'enèssim episodi violent o intimidatori que han protagonitzat diversos ultres del Bages, molts d'ells lligats entre si, com demostra la foto que encapçala el text, penjada a les xarxes pels mateixos implicats.

Els acusats de l'agressió a l'accés a Lledoners estan vinculats amb altres ultres del Bages.

En ella, hi apareix Jaime Vizern, identificat per l'atac de dimarts. És el president de Democracia y Unidad Española i s'ha fet popular per retirar llaços grocs. També va saltar a la fama quan es va disfressar de guàrdia civil a la residència de Puigdemont a Bèlgica.

També hi ha Raúl Macià, que ha sortit fa poc de Lledoners, on complia pena per haver participat en un assalt a punta de pistola contra narcotraficants, per robar-los 45 quilos de droga. Macià, que ha obtingut el tercer grau, hi havia reingressat després de ser denunciat pels Mossos per intentar impedir la Marxa de Torxes de Balsareny i després de ser condemnat en sentència ferma per arrencar el rètol de «Municipi per la independència» a Sallent.

I també hi surten Jordi Cervantes i Cristina Arias, parella que es va fer famosa en rebre la trucada de Rajoy per un suposat atac a la seva bandera espanyola. Tots dos han protagonitzat incidents a Balsareny amb independentistes. Cervantes va ser denunciat per l'alcalde Viu per un escarni a casa seva. I va ser identificat com l'home que va insultar i amenaçar gent gran a Collbaix, que s'estava fotografiant amb una estelada.