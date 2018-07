L'agressor d'un independentista ja estava imputat per un cas de violència masclista

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir l'espanyolista que va agredir un membre del CDR a l'accés de Lledoners, dimarts a la nit. Es tracta de Tony Noguera, l'home que va ser gravat per la pròpia víctima donant-li una puntada de peu. L'acusat retirava llaços grocs en el moment dels fets. El cos policial continua la investigació dels fets i no descarta fer més detencions. De fet, la mateixa nit els agents ja van identificar dos homes més com a implicats en l'atac.

L'home detingut per haver agredit un independentista a l'accés de Lledoners ja estava imputat judicialment per un altre cas, concretament per violència masclista. L'acusat, Tony Noguera, va ser denunciat per la seva exparella fa quatre mesos per haver-la amenaçat i insultat davant de testimonis, a Manresa.

Els fets, segons va poder saber ahir Regió7, van tenir lloc el mes de març. La víctima va denunciar als Mossos d'Esquadra que havia rebut insults i amenaces verbals per part de l'acusat, a prop d'una escola de Manresa, davant testimonis.

«Ploraràs llàgrimes de sang» li va arribar a dir, segons la denúncia. No era el primer cop, segons va manifestar, que era víctima d'una situació semblant.

Els Mossos van traspassar el cas al Jutjat de Violència Domèstica de Manresa, que va notificar a Tony Noguera la seva qualitat d'investigat per un delicte de violència domèstica. L'home continua en aquests moments imputat, en espera del judici.

La seva situació judicial, per tant, s'agreuja des de la detenció, ahir, per part dels Mossos, que l'acusen per delictes d'odi, lesions i desodres públics com a autor de l'agressió espanyolista contra un membre del CDR de Manresa.

En les pròximes hores és previst que Tony Noguera passi a disposició del jutjat de guàrdia de la capital del Bages.



Els Mossos detenen l'agressor d'un independentista a prop de Lledoners



El detingut, segons va informar ahir el cos policial en un comunicat, té 47 anys d'edat i és veí de Sant Joan de Vilatorrada. Els Mossos li atribueixen un delicte de lesions, un delicte d'odi i un tercer delicte de desordres públics.

Els fets, segons va explicar el cos policial en el comunicat, van tenir lloc dimarts a 2/4 d'11 de la nit quan una patrulla, que es trobava fent tasques de Seguretat Ciutadana, va ser alertada per membres de CDR del Bages, que es trobaven a la rotonda de l'accés a la presó de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada (on l'endemà hi arribarien els primers quatre presos independentistes).

En apropar-se al lloc, els agents van comprovar que hi havia un home amb sang a la boca. Els testimonis van explicar que havia estat agredit per un grup de persones que estaven arrencant llaços grocs i esborrant els que hi havia pintats a la via pública.

Els agents, segons afegeixen els Mossos, van sol·licitar una ambulància del SEM per tal que atenguessin la víctima, que va ser traslladada a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

Davant d'aquests fets, afegeixen els Mossos, es van identificar les persones que es trobaven al lloc i es van iniciar les diligències corresponents, en espera de la denúncia de la víctima per poder determinar l'abast de les lesions.

L'endemà, un cop recollida la denúncia de la víctima mentre es trobava a l'hospital i també escoltats en declaració diferents testimonis, els Mossos van identificar un dels agressors, Tony Noguera. Després de diversos intents, finalment va ser localitzat ahir, i detingut de forma immediata. La investigació continua oberta i no es descarten més actuacions.

D'altra banda, l'advocat de la víctima estudia denunciar els autors dels fets també pel delicte de pertinença de grup criminal, a més a més dels delictes d'odi i de lesions, segons va explicar ell mateix ahir a Regió7. El delicte d'odi, va explicar el lletrat, es justificaria per la motivació ideològica de l'agressió, i el de pertinença a banda criminal seria perquè van actuar en grup i perquè ja fa temps que actuen de forma organitzada.

De tota manera, els delictes que s'imputin s'acabaran decidint en el moment de la presentació de la denúncia davant els Mossos, tràmit que ahir encara no s'havia fet. I és que, segons va explicar l'advocat, el ferit, que va sortir dimecres de l'hospital, ara es recupera a casa de les lesions. L'home va quedar afectat psicològicament per l'agressió, segons explica el seu lletrat.