Buch estrena a Moià la primera «comissaria» com a conseller

El conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, va inaugurar ahir a Moià la nova oficina dels Mossos d'Esquadra al Moianès, que es va estrenar fa dues setmanes en unes dependències municipals a la planta baixa de l'Ajuntament. Buch es va mostrar molt «satisfet» de poder inaugurar la seva primera «comissaria» des que va ser designat conseller amb la recuperació del Govern català.

De fet, Buch va tenir paraules de record per a l'exconseller d'Interior Joaquim Forn, que és a la presó, ja que va remarcar que és ell qui va tirar endavant el projecte de Moià. «Sóc aquí tenint molt clar que el conseller legítim real és el conseller Forn. Perquè avui qui hauria d'estar parlant és ell», va assegurar Buch. Al seu torn, l'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, també va tenir paraules de record per a Forn: «El tindrem aviat a prop de casa», referint-se al seu proper trasllat a Lledoners. «Però, no el tindrem a casa, i, per tant, no podem estar ni contents ni satisfets», va afegir.

La nova seu policial inaugurada ahir no és tècnicament una comissaria, sinó que es tracta d'una oficina policial que dependrà orgànicament de la comissaria de Manresa. L'oficina, però, ofereix per primera vegada una presència fixa de Mossos al Moianès. L'objectiu principal serà donar un servei de proximitat als veïns de Moià i de la resta de pobles de la comarca, sobretot a l'hora de poder recollir denúncies dels veïns.

L'oficina estarà oberta tot l'any, des de les 7 del matí fins a les 11 de la nit. Fora d'aquest horari, el servei es cobreix des de la comissaria de Manresa, que serà l'en-carregada de continuar aportant a la zona les patrulles de Seguretat Ciutadana i de Trànsit. En total, la plantilla a Moià és formada per onze mossos, incloent-hi la sergent en cap, Rosa Oviedo.

Les dependències, ubicades al carrer de les Joies, consten d'una sola planta amb una recepció conjunta per als Mossos d'Esquadra i per a la Policia Local, que comparteixen espai, i d'una oficina d'atenció al ciutadà, des d'on es recolliran les denúncies.

En el seu discurs, Buch va agrair «el treball conjunt entre les diferents administracions» i va valorar la suma dels coneixements dels diferents cossos de seguretat. Per la seva banda, l'alcalde, Dionís Guiteras, va afirmar que els Mossos «són molt benvinguts i molt esperats al municipi i a la comarca». I va afegir que des del consistori se'ls posarà «les màximes facilitats» perquè se sentin «com a casa».