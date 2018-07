Un cotxe topa amb un poni i un cavall prop de Calders i fa tres ferits lleus

Un cotxe que circulava per la N-141c prop de Calders ha topat aquesta matinada amb un cavall i un poni que, per causes que es desconeixen, campaven pel marge de la via. Com a conseqüència de l´accident, els tres ocupants del vehicle han resultat ferits de caràcter lleu, segons fonts dels Bombers.

L´accident ha tingut lloc a les 5.20 h de la matinada al quilòmetre 15 de la N-141c, entre Navarcles i Calders. Dos dels ferits, de 19 i 23 anys són veïns de Sabadell, i el tercer, de 20 anys és de Barcelona. Tots tres han estat traslladats a l´Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa perquè els fessin una revisió. El poni hauria mort amb l´impacte, i el cavall ha ha resultat malferit, amb dues potes trencades, i ha estat sacrificat.