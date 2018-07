Rescaten un excursionista que cau des d'una alçada de cinc metres a Montserrat

Un excursionista ha resultat ferit lleu aquests matí a Montserrat en caure des d'una alçada de cinc metres a Cent Cims, al terme municipal de Marganell. L'home, integrant d'un grup d'excursionistes, s'ha lesionat la cama i no podia continuar l'itinerari. Com que la zona era de difícil accés, els Bombers han hagut d'activar l'helicòpter, que ha traslladat el ferit fins al pàrquing del cremallera, on hi havia una ambulància esperant-lo per evacuar-lo a l'hospital. Quan l'equip de rescat ha arribat fins al punt on havia caigut l'home, l'han fet un tractament a base de calmants.

Per altra banda, aquest dissabte al migdia, els bombers han hagut de rescatar amb helicòpter un altre excursionista al Pedraforca que, sense caure, s'ha lesionat la cama i no es veia amb cor de continuar.