Estabilitzat l'incendi que ha esfondrat una nau d'un magatzem de reciclatge de matalassos a Esparreguera

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat cap a dos quarts de set de la tarda d'aquest diumenge l'incendi que ha esfondrat completament una nau d'un magatzem de reciclatge de matalassos situat al carrer del Càntir, al polígon industrial del Sud-Magarola d'Esparreguera (Baix Llobregat).

Des que ha començat el foc, a les 15.57 hores d'aquest diumenge, el telèfon d'emergències 112 ha rebut més de 268 trucades. En les tasques d'extinció hi treballen 18 dotacions, entre elles una ambulància del Grup d'Emergències Mèdiques dels Bombers que supervisa la sortida del personal d'aquest cos quan es dirigeix al punt de recuperació del servei.

Finalment, el dispositiu d'extinció ha evitat que el foc es propagués a les naus del costat, que no han quedat afectades per l'incendi. Els Bombers continuen refredant la nau afectada, que té una superfície d'uns 1.000 metres quadrats.

Segons els Bombers de la Generalitat, la columna de fum és baixa i difusa, de manera que ja no arriba als habitatges més propers al polígon industrial. Per aquesta raó, ja no cal que les persones prenguin mesures per evitar respirar el fum.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) manté una unitat de Suport Vital Bàsic preventiva al lloc i també hi ha patrulles dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local d'Esparreguera.

Tot i que el foc ha afectat una zona arbrada, s'ha pogut estabilitzar ràpidament. L'incendi ha provocat una columna negra de fum que ha estat visible des de molta distància. Sortosament, a l'empresa no hi havia persones treballant i ningú ha resultat ferit.

Dues dotacions de l'Associació de Defensa Forestal (ADF) han col·laborat en la vigilància de la zona boscosa i també s'han desplaçat fins al lloc de l'incendi una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dues dotacions dels Mossos d'Esquadra i efectius de la Policia Local.

L'Ajuntament d'Esparreguera ha informat a través de les xarxes socials que el fum no és tòxic i ha explicat que com a mesura preventiva s'ha creat un perímetre de seguretat. Per ara es desconeix l'origen de l'incendi de l'empresa de reciclatge de matalassos La Noguera.