Rescaten durant la nit una parella desorientada fent el descens al Cavall Bernat

Agents dels GRAE del cos de Bombers de la Generalitat han rescatat durant la nit de dissabte a diumenge una jove parella, noi i noia, que s´havia desorientat mentre feien ràpel al Cavall Bernat, a Montserrat.

Els Bombers van rebre l´avís passades les 11 de la nit de dissabte. La parella es disposava fer el descens de la roca quan es va adonar que s´havia equivocat de ruta i es va veure bloquejada al no poder recular, mentre el noi ja era penjat a la corda. Un equip dels GRAE es va desplaçar fins al lloc per fer el rescat, que ha durat sis hores i mitja al ser de nit i no poder disposar de mitjans aeris.

Fert el rescat s´ha comprovat que els dos joves estaven il·lesos. Se´ls ha deixat al Pla de les Taràntules, on han marxat pel seu propi peu.