Accident entre dos camions a l'A-2, al Bruc

Un accident entre dos camions ha provocat aquesta tarda de dilluns durant unes tres hores el tall de l'A-2 al Bruc en direcció a Lleida. Els dos vehicles han topat poc abans de les 4 de la tarda al punt quilomètric 570-571 i s'ha trencat el dipòsit de combustible d'un d'ells. Tot i això, no hi ha ferits ni atrapats.

Trànsit ha optat per desviar el trànsit per la sortida 570 del Bruc, per on hi ha 4 quilòmetres de retencions. A les 7 de la tarda la via s'ha reobert, però encara hi ha importants retencions d'uns cinc quilòmetres.