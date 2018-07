Ferit greu l'empresari manresà Pere Martí per un accident de bicicleta a França

L'empresari manresà Pere Martí va resultar ferit greu ahir al matí en un accident quan anava en bicicleta per una carretera francesa, en ser envestit per un cotxe. El bagenc, que és codirector de l'empresa Mosaics Martí, va ser traslladat en helicòpter a l'UCI de l'hospital de Bordeus, on continuava ingressat ahir al vespre.

Els fets, segons van explicar a aquest diari fonts properes a la víctima, van tenir lloc a les 10 del matí en una carretera de la regió del Perigús. Martí havia anat aquests dies amb un amic seu a fer cicloturisme en aquesta zona de França. Per causes que es desconeixen, el ciclista manresà va ser envestit per un cotxe.

Fins a l'indret dels fets s'hi van desplaçar nombroses unitats mèdiques franceses. El manresà, després de ser atès pels metges al mateix lloc de l'accident, va ser traslladat en helicòpter a l'hospital de Bordeus, on va ingressar a la unitat de cures intensives. Ahir al vespre, a l'hora de tancar aquesta edició, s'estava pendent de la seva evolució. La seva família va viatjar ahir mateix a Bordeus per poder estar al seu costat.

Pere Martí és un dels dos germans responsables de la històrica empresa manresana Mosaics Martí, fundada el 1913, amb seu al carrer Sant Antoni Maria Claret. Un dels seus grans actius és la comercialització del mosaic hidràulic. L'empresa ha estat guardonada amb premis nacionals i internacionals, per les seves peces. El 2013 va guanyar el premi al Millor Interior del Món, al Festival d'Arquitectura de Singapur.