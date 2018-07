Un incendi crema l'entrada d'un pis a Manresa

?Un incendi va afectar ahir al migdia un pis de la carretera de Cardona de Manresa. El foc es va declarar a 1/4 de 3 en un primer pis, al número 50 de l'esmentat vial. Fins a l'indret dels fets, s'hi van desplaçar set dotacions dels Bombers, que van donar per extingit el foc en menys d'una hora. L'incendi va cremar la part exterior de la porta d'accés a l'habitatge. No hi va haver ferits.