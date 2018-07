Una carrera meteòrica: de vigilant del Palau a cap del cos policial

Esquius va entrar als Mossos el 1985, com a vigilant d'edificis de la Generalitat, com el Palau. A mesura que va anar ascendint al cos, va assumir responsabilitats, com la de cap de Trànsit de la Regió Central i la de cap d'Atestats de Girona.

Entre el 2002 i el 2004 va ser sotscap de la comissaria general territorial. L'any 2004, va ser nomenat cap dels Mossos a la Regió Policial Central, des d'on va dirigir les comissaries de la Catalunya Central. El 2010, va fer el salt a cap de Trànsit de tot Catalunya, càrrec que va ocupar fins al novembre passat, quan, arran de la destitució de Trapero, va ser nomenat número 2 del cos, com a cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial.

Encara en aquest càrrec, divendres passat va assistir a la inauguració de la nova oficina dels Mossos a Moià, al costat del conseller Buch. Ahir va passar a ser el cap del cos policial.