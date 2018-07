El crit de «Llibertat presos polítics» arriba a Lledoners

«Ens deuen estar sentint, ara mateix, els presos polítics?». Era la pregunta que ahir a la tarda es feien moltes de les persones que van participar a la concentració organitzada just darrere de Lledoners, convocada per les entitats sobiranistes per exigir l'alliberament dels líders independentistes. De fet, més d'una vegada, els parlaments de l'acte es van haver d'interrompre perquè se sentien veus que venien de l'interior de la presó, tot i que no va quedar clar si eren veus dels polítics empresonats.

La concentració, convocada per l'ANC, Òmnium i l'associació dels familiars dels presos, es va organitzar a la zona de les Torres, a poca distància d'on hi ha els mòduls de Lledoners. Fins a l'indret s'hi van desplaçar centenars de persones, entre les quals el vicepresident del Govern, Pere Aragonès; i tres conselleres, Elsa Artadi, Alba Vergés i Àngels Chacón. També la secretària quarta de la mesa del Parlament, la bagenca Adriana Delgado, i alcaldes com el de Manresa, Valentí Junyent; Sant Joan, Gil Ariso, i Sallent, David Saldoni.

A més, hi van acudir l'expresident de la Generalitat Artur Mas i Marta Pascal, coordinadora del PDeCAT, partit on militen els presos arribats ahir. «Exigim a tothom que els treguin de la presó. És una autèntica vergonya. Estic convençuda que, a la llarga, Europa ens donarà la raó», deia Pascal als mitjans de comunicació abans de començar l'acte. «Ens trenca el cor i l'ànima. Som davant d'un règim molt salvatge, de molta injustícia. Tenim gent tancada a la presó que són innocents», va declarar al seu torn Artur Mas.

Els crits de «Llibertat presos polítics», «Us volem a casa» i «Ni un pas enrere», corejats pel públic, es van sentir amb força durant l'acte, per tal que les veus traspassessin els murs de la presó. Els interns de Lledoners, a més, van poder escoltar nombroses peces musicals de la megafonia, com ara L'Estaca, Al vent i Què volen aquesta gent?

I van poder escoltar els parlaments de diputats i representants de partits i entitats independentistes. «Cal reprendre la lluita per la independència!», va dir Maria Sirvent (CUP). «L'ingrés a una presó catalana no és cap gest cap al poble català!», va manifestar David Font (PDeCAT). «Avui, després de nou mesos d'ignomínia, els presos han tornat a Catalunya. Però continuem tristos, perquè segueix sent una injustícia!», va dir Gerard Gómez del Moral (ERC). «Tenim el cor trencat perquè el tenim a la presó. Som aquí perquè homes i dones bons són a la presó, sense haver fet res», va dir Eduard Pujol (JxCat). «La llibertat ho és tot menys la presó», va afegir, després de citar nombroses accions quotidianes que es poden fer en llibertat.

Òmnium exigeix al PSOE que alliberi empresonats i exiliats



Òmnium Cultural, una de les entitats organitzadores de la concentració d'aquest dimecres a Lledoners, ha fet una de les intervencions més contudents. El seu vicepresident, Marcel Mauri, ha exigit al govern del PSOE «que alliberi tots els presos i faci retornar els exiliats».

En el seu discurs, Mauri ha acusat el govern de Pedro Sánchez de ser «còmplices d'aquesta repressió i d'aquest ànim de venjança de l'estat espanyol». I ha deixat clar el següent missatge: «l'únic gest que ens val és l'alliberament de tots els presos i el retorn de tots els exiliats». I és que, segons Mauri, «el govern espanyol pot acabar amb la repressió ara mateix si ho vol».

El vicepresident d'Òmnium també ha estat contundent en negar que cap pres vulgui negociar res amb la fiscalia. «Els presos no han fet res. No han comès cap delicte. No hi haurà cap pacte amb la fiscalia», ha assegurat Mauri, tot afegint: «el que ha de fer la fiscalia és retirar tots els càrrecs immediatament». I ha conclòs el discurs amb el següent missatge: «No renunciarem mai a compartir aquest projecte de República, justa i lliure, que compartirem amb tota la gent del nostre país».

Per la seva banda, Elisenda Paluzie, presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (una altra de les entitats convocants), s'ha mostrat convençuda que, tard o d'hora, l'estat espanyol sentirà «vergonya» per tot el que està passant: «Tot això acabarà a Estrasburg. I acabaran fer-li sentir vergonya a l'estat espanyol per tot el que han fet».

Segons Paluzie, la repressió actual també aconseguirà una altra cosa: «amb la vulneració flagrant de drets de l'estat espanyol, ens estan ajudant a construir internacionalment la causa de la independència, de manera molt més sòlida».

A l'acte també hi han participat les esposes dels tres polítics empresonats aquest dimecres, Laura Masvidal, Meritxell Lluís i Balnca Bragulat. «Estem suportant una situació intolerable, una vergonya per a qualsevol país democràtic. Avui, a Catalunya, hi ha presos i preses, exiliats i exiliades, per haver liderat un procés legítim i democràtic», ha denunciat Masvidal.