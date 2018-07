Un incendi crema una planta de residus a Martorell

Un incendi s'ha declarat aquest dimecres a primera hora del matí en una planta de residus a Martorell (Baix Llobregat). Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 7.03 hores. El foc afecta l'interior de la deixalleria, ubicada al camí de Can Bros número 1.

Fins a vuit dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc de l'incendi, que no ha provocat ferits ni altres danys a la zona on es troba la indústria de reciclatge. A hores d'ara encara hi ha quatre unitats dels Bombers treballant per apagar el foc i remullant les restes de residus calcinades, amb l'ajuda d'una excavadora que remou les deixalles.

Segons han informat fonts dels Bombers, la tasca d'extingir el foc pot allargar-se unes hores més perquè les deixalles són productes fàcilment combustibles. Es desconeixen les causes que han originat el foc.