El manresà Martí, ferit en accident de bicicleta, està estable dins de la gravetat

L'empresari manresà Pere Martí, que dilluns al matí va resultar ferit greu per un accident de bicicleta a França, continuava ingressat ahir a la unitat de cures intensives de l'hospital francès de Bordeus. Segons van explicar fonts properes a la víctima, estava estable dins de la gravetat, i ara s'està pendent de l'evolució que tingui durant els propers dies.

L'accident, tal com va explicar ahir aquest diari, va tenir lloc dilluns a les 10 del matí en una car-retera de la regió del Perigús. Martí, codirector de la guardonada empresa Mosaics Martí, havia anat aquests dies amb un amic seu a fer cicloturisme en aquesta zona de França. L'accident va tenir lloc quan un cotxe va envestir el ciclista manresà, per causes que s'estan investigant.

Fins a l'indret s'hi van desplaçar nombroses unitats mèdiques. El manresà va ser traslladat en helicòpter a l'hospital de Bordeus.