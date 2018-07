El surienc Miquel Esquius substitueix Ferran López com a cap dels Mossos

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va anunciar aquest dimarts que el comissari bagenc Miquel Esquius, natural de Súria, serà el nou cap dels Mossos d'Esquadra i ocuparà el càrrec vacant des que el 14 de juny va acceptar la renúncia del comissari Ferran López, que es va mantenir al capdavant de la policia catalana en l'etapa del 155.

Esquius, excap de Trànsit dels Mossos i excap de la Regió Policial de la Catalunya Central, exercia actualment de comissari en cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial, considerat el càrrec número 2 del cos policial. El surienc, amb 33 anys de trajectòria al cos, rellevarà així Ferran López, que va assumir la direcció dels Mossos d'Esquadra després de la destitució al capdavant de la policia catalana, l'octubre passat, del major Josep Lluís Trapero, imputat per sedició per l'Audiència Nacional.

Buch, que va comparèixer davant els periodistes acompanyat per Esquius i pel director polític dels Mossos d'Esquadra, Joan Andreu Martínez, va indicar que han optat pel fins ara número dos per comandar el cos per motius d'«idoneïtat i professionalitat».

«Té una dilatada experiència, coneixement, ha treballat en diversos camps, té un arrelament en diferents territoris (ha exercit en diverses demarcacions), pot ajudar moltíssim al capdavant dels Mossos per tirar endavant els reptes que ens plantegem», va remarcar el conseller sobre el nou cap de la policia catalana.

Esquius, que es va graduar en la segona promoció de Mossos d'Esquadra i la primera de Trànsit, fa 33 anys que és al cos, on ha exercit diverses responsabilitats i té, segons el conseller, una «dilatada i transversal» experiència que li dona un gran coneixement del cos policial.

«Ha demostrat la seva professionalitat al llarg dels 33 anys en els quals ha estat al cos», va destacar el conseller, que també va agrair a López la tasca que va dur a terme durant l'etapa del 155, en què «va donar la cara pel cos».

Després d'acceptar el 14 de juny la renúncia al càrrec que li va presentar López, en la seva primera reunió el 4 de juny, el conseller va encarregar a Martínez que obrís una etapa de reflexió per dissenyar la nova cúpula policial, mentre Esquius quedava al front operatiu dels Mossos amb el comissari en cap de la Comissaria Superior de Coordinació Central, Joan Carles Molinero.

Buch va destacar que, després d'aquest període de reflexió, han optat per un perfil com el d'Esquius per intentar «millorar i fer més professional» el cos de la policia catalana i perquè ajudi a convertir-la en una policia «més moderna i que garanteixi la seguretat dels catalans».

El conseller també va remarcar que, situant al davant Esquius, els Mossos d'Esquadra estaran comandats per un policia «extraordinàriament professional» que haurà d'«adaptar-se a les noves realitats i reptes» que planteja l'actual societat catalana.

Buch no va donar importància al fet que Esquius fos el número dos dels Mossos d'Esquadra durant l'etapa del 155, ja que, segons va indicar, en aquest període va ser tot el cos el que «per desgràcia» va ser víctima «de l'atac més directe de l'Estat espanyol contra l'autogovern català i els serveis de la Generalitat».