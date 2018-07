Un conductor s'accidenta a la carretera de Fonollosa

Un conductor s'ha accidentat aquest dijous a primera hora a la carretera de Fonollosa, la BV-3008, però ha resultat il·lès. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 6.44 hores i una dotació s'ha desplaçat fins al lloc dels fets.

Per motius que es desconeixen, el vehicle ha bolcat al quilòmetre 4,5 de la via, al seu pas per Fonollosa. Un operatiu dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de les tasques de retirada del vehicle, amb l'ajuda d'una grua. No hi ha hagut afectació viària.