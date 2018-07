Un incendi crema l'interior d'una planta de residus a Martorell

Un incendi va cremar ahir al matí en una planta de residus a Martorell. Els Bombers van rebre l'avís a les 7.03 hores. El foc va afectar l'interior de la deixalleria, ubicada al camí de Can Bros. Fins a vuit dotacions dels Bombers es van desplaçar fins al lloc de l'incendi, que no va provocar ferits. Al llarg del matí, els Bombers van continuar treballant per apagar el foc i per remullar les restes de residus calcinades, amb l'ajuda d'una excavadora que removia les deixalles. La tasca d'extingir el foc es va allargar durant unes hores, ja que les deixalles són productes fàcilment combustibles.