Mor un usuari de 30 anys d'Ampans quan s'estava banyant a la piscina

Un usuari de 30 anys de la residència Julio Payàs d'Ampans va morir dimecres a la tarda quan s'estava banyant a la piscina de les instal·lacions, situades a Santa Maria de Comabella, a Santpedor. L'autòpsia ha de determinar si va morir per ofegament o si va morir, en canvi, per alguna de les patologies prèvies que patia.

Els fets, segons han explicat fonts del centre, van tenir lloc dimecres a les 6 de la tarda, a la residència Julio Payàs d'Ampans, que acull persones amb discpacitat intel·lectual i amb necessitats de suport generalitzat. La víctima, segons les mateixes fonts, és un jove de 30 anys que era usuari del centre des que tenia 12 anys.

La piscina d'Ampans, segons les mateixes fonts, no té profunditat i, a més, la víctima sabia nedar. Segons afegeixen, els monitors es van adonar que el noi estava inconscient a dins de l'aigua. El van treure de seguida i van avisar el metge i la infermera d'Ampans, així com al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Malgrat la ràpida actuació del personal mèdic, no van poder fer res per salvar la vida al jove.

Fonts d'Ampans lamenten profundament els fets i expressen el seu condol a la família. Segons expliquen, tots els treballadors i la resta d'usuaris de l'entitat estan «molt trasbalsats» per la mort del seu company. «Tothom està molt afectat i molt trist», asseguren des d'Ampans.