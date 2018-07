La mortalitat viària es dobla el primer semestre a les comarques centrals

L'augment de la sinistralitat viària a Catalunya aquest 2018 afecta de ple les comarques centrals. Durant el primer semestre de l'any, disset persones han perdut la vida en accidents de trànsit en el conjunt de les comarques d'àmbit de difusió de Regió7. Es tracta del doble que la xifra de víctimes que hi havia hagut en el mateix període de l'any passat. En total, el 2017 es va tancar amb 23 víctimes en aquesta zona, només sis més, per tant, de totes les que hi ha hagut els primers mesos del 2018.

Entre el gener i el juny del 2017, van morir en accidents de trànsit vuit persones en el conjunt de les comarques del Bages, el Moianès, el Berguedà, la Cerdanya, l'Alt Urgell, el Solsonès, l'Anoia i el Baix Llobregat Nord. Durant el mateix període d'aquest 2018, en canvi, la xifra ha pujat fins a disset, és a dir, el doble que l'any passat.

La comarca més afectada ha estat l'Anoia, on han mort sis persones en accidents a la carretera des de començament d'aquest 2018. En canvi, en el mateix període del 2017, no hi havia hagut cap víctima mortal en aquesta comarca. Val a dir, però, que el segon semestre del 2017 ja va ser tràgic a l'Anoia, perquè hi va haver set víctimes. Això significa que, durant el darrer any, entre el juliol del 2017 i el juny del 2018, han mort tretze persones en accidents a la comarca anoienca.

Pel que fa al Bages, en els sis primers mesos del 2018 han mort en accidents de trànsit quatre persones, una més que les víctimes que hi va haver durant el mateix període del 2017 (quan en van ser tres). En total, el Bages va tancar el 2017 amb cinc víctimes, el registre més baix des que es tenen dades.

En el conjunt de les comarques centrals, l'any 2017 s'havia tancat amb un increment del 21% de la mortalitat viària. Si la tendència negativa d'aquest 2018 no es redueix, l'any podria tancar amb un nou augment de la xifra.