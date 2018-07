Quim Torra des de Lledoners: «és una indecència que continuïn a la presó ni un minut més»

"És una injustícia i una indecència que continuïn a la presó ni un minut més". Amb aquests termes s'ha expressat el president de la Generalitat, Quim Torra, aquest dijous al migdia, després de sortir de la presó de Lledoners, on ha anat a visitar alguns dels polítics empresonats. Torra s'ha referit així a l'anunci de la justícia d'Alemanya d'extradir Carles Puigdemont per malversació, i no pas per rebel·lió. "Ha caigut el relat fictici que l'estat espanyol ha intentat de totes maneres configurar", ha subratllat el President, tot preguntant-se a continuació: "A què espera Espanya per deixar en llibertat els presos polítics?"



En una compareixença davant dels mitjans de comunicació a la sortida de Lledoners, Torra ha posat de manifest que els tribunals de quatre països europeus, Alemanya, Bèlgica, Escòcia i Suïssa, han descartat el delicte de rebel·lió. "És un dia importantíssim. Quatre països d'Europa estan jutjant d'una determinada manera, i Espanya pretén jutjar-ho d'una altra... Qui té el problema? La justícia espanyola o la dels quatre països europeus?", ha expressat el President.



Per tot plegat, ha dit, ha sortit de Lledoners "més que mai, amb la profunda sensació d'injustícia per l'enorme indecència que suposa que encara tinguem presos polítics".



El President també ha anunciat que, en la seva visita a Lledoners, Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez li han confirmat que no renuncien a les seves actes de diputat. "Cosa que els agraeixo, que ho diguin sobretot en un dia com avui", ha expressat Torra.



Torra ha sortit de Lledoners a 2/4 de 2 del migdia, dues hores després de la seva arribada. Durant la visita ha pogut conversar amb alguns dels presos.



Aquest mateix matí, el President ja havia fet un tuit on manifestava que tenia moltes ganes d'abraçar Rull, Turull i Forn i que explicarà als tres exconsellers que "no pararem fins que siguin lliures; ells i tot el país". També just abans d'entrar al centre havia fet una altra piulada en relació a l'extradició de Puigdemont. «Es demostra un cop més els enganys i les mentides d'una causa judicial que mai no s'hauria d'haver iniciat. Serà a Europa on guanyarem».





Una gran notícia! Molt content pel president @krls i perquè es demostra un cop més els enganys i mentides d'una causa judicial que mai no s'hauria d'haver iniciat. Serà a Europa on guanyarem. https://t.co/ES9Lo1mKnE „ Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 12 de julio de 2018

He visitat al Conseller @quimforn a la presó de Lledoners. Hem fet el traspàs de carteres i he compartit amb ell els canvis i els projectes a @interiorcat La seva fermesa i serenor són exemplars. #usvolemacasaamblesvostresfamilies — Miquel Buch (@MiquelBuch) 12 de julio de 2018

Durant el matí d'aquest dijous, també han anat a visitar els presos altres consellers, com el de Territori, Damià Calvet, que ha anat a veure el seu predecessor, Josep Rull.