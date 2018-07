Set dels nou presos de Llarena ja estan junts al centre penitenciari del Bages

Els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn ja han dormit aquesta nit al mateix mòdul d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Els set presos homes del procés ja es troben junts al centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, després que aquest dimecres hi ingressessin els últims que quedaven per arribar a Catalunya. Les dues preses, Carme Forcadell i Dolors Bassa, són des de la setmana a la presó de Figueres.

El president de la Generalitat, Quim Torra, té previst avui acudir a Lledoners per visitar els exconsellers que hi van ingressar ahir, després que la setmana passada ja fes el mateix amb els altres presos independentistes. Ahir, ja van rebre la visita del vicepresident del Govern, Pere Aragonès; i de diferents consellers, com la de Justícia, Ester Capella, i el d'Interior, Miquel Buch, que van fer traspassos simbòlics de carteres amb els exconsellers empresonats.

El trasllat d'ahir de Turull, Rull i Forn va ser pràcticament calcat al que la setmana passada van tenir Junqueras, Romeva i els Jordis. Després d'haver dormit a la presó de Zuera, a Saragossa, la Guàrdia Civil els va traslladar al matí fins al centre penitenciari de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires. Allà, els presos van passar a disposició dels Mossos, que els van ubicar a les mateixes furgonetes amb què la setmana passada havien traslladat els altres presos homes. Es tracta d'una furgoneta blanca i una altra de vermella, que no estan logotipades, i que perta-nyen al Grup Especial d'Intervenció (GEI) dels Mossos, de manera que no formen part del procediment ordinari de trasllats penitenciaris.

Les dues furgonetes, custodiades a davant i a darrere per dos cotxes patrulla dels Mossos, van arribar a Lledoners quan faltaven dos minuts per a la 1 del migdia. Per accedir a l'entrada de la presó bagenca, van passar per un recorregut farcit de llaços grocs. Davant del centre, els esperaven un centenar de persones, convocades pels CDR, moltes vestides amb peces de color groc, i portant paraigües del mateix color per protegir-se de la calor. Alguns concentrats ja feia dues hores que eren a Lledoners, aixoplugats en les poques ombres dels arbres de la zona.

Rull, Turull i Forn van ser rebuts amb crits de «Llibertat presos polítics» per part dels manifestants, a qui els Mossos van situar darrere de tanques, custodiats per un cordó policial de seguretat. De fet, els Mossos van muntar ahir un ampli dispositiu a la zona, incloent-hi un control d'accessos. Després que els vehicles amb els presos desapareguessin a l'interior de Lledoners, els manifestants van dirigir els crits als mateixos Mossos: «El vostre conseller és a la presó!», van recordar-los, en referència al titular d'Interior destituït pel 155, Joaquim Forn, que està empresonat des del 2 de novembre.

Un cop a Lledoners, Rull, Turull i Forn van ser traslladats al mòdul d'ingressos, on van dinar i van passar un reconeixement mèdic. Posteriorment, van ingressar al mòdul número 2, on es van retrobar amb la resta de presos polítics. Es tracta d'un mòdul considerat no conflictiu, ja que acull els interns de condemna curta, els condemnats per delictes econòmics i els presos que estan a punt de sortir en llibertat. Actualment, el mòdul té una norantena d'interns (quan la seva capacitat màxima és de 120), de manera que tots set presos poden tenir cel·les individuals, com a Estremera.