Traslladen menors d'un centre d'acollida d'Esparreguera per diversos aldarulls

Un grup de menors del centre d'acollida Can Rubio d'Esparreguera va protagonitzar un episodi d'aldarulls a l'interior de l'equipament la nit de dimarts a dimecres. Alguns dels joves van llançar mobiliari i altres objectes, i diversos empleats van resultar ferits. Els Mossos hi van intervenir per controlar la situació. Després d'aquest episodi, la Generalitat ha traslladat els menors més conflictius a una altra instal·lació. A banda, ha reforçat la seguretat privada a l'interior del recinte i també s'ha incrementat la presència d'educadors en determinades hores.