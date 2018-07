Denuncien «falta de mitjans» en centres de menors com el d'Esparreguera

El sindicat UGT va denunciar ahir «manca de mitjans» en centres de menors després que «en diferents moments d'aquesta setmana» hi hagi hagut situacions «d'amotinament» a la instal·lació Can Rubio d'Esparreguera (vegeu Regió7 d'ahir). A parer de la formació sindical, aquestes circumstàncies posen de manifest, «una vegada més, la falta de mesures educatives i de seguretat en els centres de protecció de menors». Segons el sindicat, hi va haver aldarulls tant dimarts com dimecres. Dimarts, una noia del centre va ser agredida i «va arribar fins i tot a perdre el coneixement». Entre els dos dies, els Mossos van detenir set nois, tres dels quals han estat traslladats a altres centres.

Fonts d'UGT expliquen que dimarts a la nit, hi va haver un primer «motí amb greus aldarulls» que va fer necessària la intervenció de dotze unitats dels Mossos i d'una ambulància medicalitzada. El sindicat afegeix que una noia ingressada al centre «va patir fortes agressions i va arribar fins i tot a perdre el coneixement». A més, tres educadores i el vigilant de seguretat van patir lesions diverses, afirma la mateixa font. També explica que cinc nois van ser detinguts, i que l'endemà van tornar a ingressar al centre.

Segons el relat d'UGT, l'endemà al matí hi va tornar a haver aldarulls protagonitzats principalment per quatre nois, dos dels quals ja havien creat la nit abans. Els Mossos van haver d'intervenir amb vuit agents en diferents moments del matí. El sindicat apunta que quatre educadors van ser agredits i que els quatre nois van ser detinguts, inclosos els dos de la nit anterior.