La Policia Local de Sant Joan es queda amb un sol agent a la nit aquest cap de setmana

Durant les nits d'aquest cap de setmana, la Policia Local de Sant Joan de Vilatorrada només disposa d'un únic agent de servei, enlloc de la patrulla habitual de dos policies. Es tracta d'una situació que no s'havia donat al municipi des de feia vint anys. La raó és que l'Ajuntament no ha pogut suplir la baixa mèdica d'un agent, a causa del malestar del cos policial amb l'equip de govern per motius laborals. I és que els agents consideren que l'equip de govern ha incomplert un acord salarial aprovat recentment.

Aquesta nit passada de divendres a dissabte, entre les 10 de la nit i les 6 del matí, ha estat la primera en què només hi ha hagut un sol efectiu de servei. La situació és previst que es torni a repetir en els dos pròxims torns nocturns, que en aquest cas ja són de 12 hores: concretament, des de les 6 de la tarda de dissabte fins a les 6 del matí de diumenge, i des de les 6 de la tarda de diumenge a les 6 del matí de dilluns.

Fonts sindicals de la Policia Local expliquen que aquest agent es quedarà a l'interior de la comissaria, per agafar trucades i per atendre visites, i que només sortirà a cobrir un servei si ho fa acompanyat dels Mossos d'Esquadra, que ja han estat informats dels fets. Les mateixes fonts recorden que, amb el nivell 4 d'alerta terrorista, els agents estan obligats a anar en patrulles de dos, per motius que seguretat, i que, per tant, no poden actuar de forma solitària.

Segons expliquen les mateixes fonts, l'altre agent que havia de cobrir el torn nocturn d'aquest cap de setmana va haver d'agafar la baixa mèdica divendres de forma inesperada. A diferència del que passava altres vegades, en què sempre hi havia agents que s'oferien a substituir absències d'aquest tipus, en aquesta ocasió el cos policial no ha pogut suplir la baixa de cap manera.

En el rerefons, hi ha l'actual malestar de tota la plantilla policial amb l'Ajuntament per motius laborals. Segons les mateixes fonts, durant el darrer any, l'equip de govern i els agents han estat negociant un acord per millorar les seves condicions econòmiques. L'acord es va pactar el mes de juny passat i s'havia d'aplicar l'1 de juliol, segons les mateixes fonts. Però l'Ajuntament, finalment, encara no l'ha posat en pràctica.

Segons fonts sindicals, l'equip de govern no ha aplicat el pacte al·legant que el comitè no l'havia validat, extrem que els agents neguen. Segons afegeixen, la millora de les seves condicions salarials se sustentava en el fet que des de fa uns anys han de patrullar també per Callús, i també per la seva condició d'agents de l'autoritat.