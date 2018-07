Tailàndia manté la pena de mort per a Artur Segarra, excandidat de PxC a Manresa

Un tribunal d'apel·lació tailandès va confirmar ahir la pena de mort per a Artur Segarra, acusat de l'assassinat de David Bernat, un enginyer i consultor de telecomunicacions natural de l'Albi (Garrigues) i que també residia a Bangkok. Segarra també va ser candidat a la llista de Plataforma per Catalunya (PxC) a Manresa.

Segarra va ser traslladat als jutjats des de la presó, on està ingressat des de la seva detenció el febrer del 2016 a Cambodja i després de ser entregat a les autoritats tailandeses, per escoltar el veredicte. Segarra, natural de Terrassa, ha negat sempre els càrrecs per assassinat, segrest, robatori, destrucció de proves i diversos delictes més. Els fets es remunten al gener del 2016 quan, segons la policia i la justícia tailandesa, Segarra va posar fi a la vida de Bernat i en va esquarterar el cos, el va congelar i posteriorment en va llançar diverses parts al riu a Bangkok. A més, la investigació va determinar que Bernat havia estat extorquit amb uns 900.000 euros i va detectar que hi havia hagut moviments bancaris estranys després de la desaparició de l'enginyer.